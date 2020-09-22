Инвестиции

19:08 22.09.2020

Немецкий архиватор Reisswolf открыл представительство в Киеве и планирует расширяться

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Немецкий архиватор Reisswolf открыл представительство в Киеве и планирует расширяться

Немецкая компания Reisswolf, предоставляющая услуги хранения и уничтожения информации, открыла свое представительство Reisswolf Ukraine в Киеве.

Как отмечается в сообщении компании, распространенном во вторник, мощность первого архивного хранилища, расположенного в Киеве, составляет 200 тыс. архивных коробов или около 3 тыс. тонн бумаги.

Помимо внеофисного хранения, Reisswolf Ukraine будет оказывать услуги архивной обработки, оцифровки, создания электронных архивов и конфиденциального уничтожения документов.

"Безопасность хранения документации достигается трехуровневой защитой и деперсонализацией коробов, когда идентификация происходит исключительно по штрих-кодам. Оцифрованные документы хранятся на серверах, расположенных на территории ЕС", - отмечается в сообщении.

По словам директора Reisswolf Ukraine Сергея Алони, на рынке Украины уже присутствуют операторы архивного хранения.

"Reisswolf Ukraine видит свою роль в том, чтобы сделать хранение, оцифровку и другие процедуры с документами бизнеса привычными для компаний любого уровня, включая ФОП", - подчеркнул он.

Компания оценивает объем украинского рынка архивного хранения в 2 млн. коробов в год, отмечая, что сегодня только 10% украинских компаний пользуются услугами архивного хранения, тогда как в Европе эта цифра достигает 65-70%.

"Reisswolf в ближайшие пять лет планирует расширять свое присутствие и в других крупных городах Украины - Харькове, Одессе, Львове, Днепре", - заявили в компании.

Reisswolf основана в Гамбурге в 1985 году, предоставляет услуги физического архивного хранения документов, эффективного управления данными, оцифровки, сканирования и уничтожения любых данных с максимальной безопасностью и оптимальной защитой. Является одним из разработчиков мировых стандартов DIN в области уничтожения данных.

Сегодня в сети Reisswolf 68 представительств. Ежегодно Reisswolf оцифровывает 60 млн страниц, архивирует 10 млн документов и уничтожает 105 тыс. тонн документов.

Теги: #reisswolf_ukraine
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