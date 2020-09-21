Инвестиции

20:16 21.09.2020

Казахский бизнесмен Сейсембаев встретился с Зеленским и сообщил, что будет помогать Украине с внедрением реформ

3 мин читать
Казахский бизнесмен Сейсембаев встретился с Зеленским и сообщил, что будет помогать Украине с внедрением реформ

Казахский бизнесмен Маргулан Сейсембаев, которого ранее глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили представил как своего партнера в деятельности "Офиса простых решений и результатов", встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил, что будет помогать Украине с внедрением и реализацией реформ.

"Сегодня встречался с президентом Украины – Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему всё очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно ещё "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", - написал он в понедельник вечером на своей странице в Фейсбук, опубликовав фотографию со встречи с Зеленским с участием Саакашвили.

Сейсембаев отметил, что президент Зеленский очень понравился ему как человек. "Общительный, приятный, скромный. Собеседника слушает очень внимательно. Сильно переживает за страну", - указал он.

Сейсембаев анонсировал, что периодически будет публиковать зарисовки из своей жизни в Украине, а сейчас ему нужно решить много бытовых вопросов, распланировать всю работу, собрать команду.

"Прошу своих подписчиков и друзей не политизировать мою работу, а то все ботофермы и анонимные телеграмм каналы возбудились прямо. Я здесь буду помогать Украине. Речь не идёт ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Я здесь занимаюсь своим любимым делом – эффективностью процессов. Для меня это профессиональный вызов. В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу госаппарата", - подчеркнул он.

31 августа экс-президент Грузии, глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, заявивший ранее о намерении создать международное бюро по реформам для всех стран постсоветского пространства, представил своего официального партнера по этому начинанию – казахского бизнесмена Маргулана Сейсембаева.

"Маргулан, без преувеличения, — выдающаяся личность. Обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в ТОП-50 списка "Форбс"… Последние годы Маргулан активно занят общественной деятельностью, в частности вопросами реформирования стран постсоветского пространства. Сегодня я с радостью хочу сообщить, что Маргулан Сейсембай становится моим официальным партнёром в деятельности Офиса простых решений и результатов", - так описал Сейсембаева Саакашвили.

Саакашвили тогда отметил, что в сферу ответственности Сейсембаева будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность Офиса.

Маргулан Калиевич Сейсембаев – казахстанский предприниматель, председатель совета директоров компании "Сеймар" (1991-2009гг). Акционер АО "Альянс Банк" (до 31 декабря 2009г). Президент Федерации шахмат Республики Казахстан (2007-2009гг).

Теги: #президент #бизнесмен #казахстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:22 21.09.2020
Трамп подписал указ, дающий возможность наказывать, в том числе иностранцев за поставку оружия Ирану - О'Брайен

Трамп подписал указ, дающий возможность наказывать, в том числе иностранцев за поставку оружия Ирану - О'Брайен

12:04 21.09.2020
За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко - 13,3%

За Зеленского на выборах президента готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко - 13,3%

12:02 21.09.2020
За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%, за Бойко 13,3% - соцопрос

11:58 16.09.2020
Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, Бойко опережает Порошенко - соцопрос

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, Бойко опережает Порошенко - соцопрос

06:52 12.09.2020
В Казахстане за сутки выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19

В Казахстане за сутки выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19

19:15 11.09.2020
Зеленский наградил Беланова орденом Ярослава Мудрого V степени и Зозулю – орденом "За заслуги" III степени

Зеленский наградил Беланова орденом Ярослава Мудрого V степени и Зозулю – орденом "За заслуги" III степени

07:08 06.09.2020
За сутки в Казахстане выявлено 76 случаев заражения COVID-19, девять человек скончались

За сутки в Казахстане выявлено 76 случаев заражения COVID-19, девять человек скончались

10:06 04.09.2020
Казахстан за 8 мес.-2020 недополучил $3,8 млрд доходов от нефтедобычи - первый вице-премьер

Казахстан за 8 мес.-2020 недополучил $3,8 млрд доходов от нефтедобычи - первый вице-премьер

14:32 01.09.2020
Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

Петиция об увольнении Фокина с должности члена украинской делегации в ТКГ зарегистрирована на сайте президента

18:59 30.08.2020
Лукашенко был во Дворце независимости, когда перед зданием собрались протестующие – СМИ

Лукашенко был во Дворце независимости, когда перед зданием собрались протестующие – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

Минреинтеграции планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной территории Донбасса

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подадут новую заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил проект по формированию делегации для переговоров с ЕИБ о привлечении кредита для "Укрпошты" в размере EUR30 млн

"Смартленд" сконцентрировал 100% акций гостиницы "Днепр"

RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

МХП за 5 лет может открыть 350 "Мясомаркетов" в Киеве и Киевской области

ЕИБ готов финансировать энергопроекты в Украине при условии минимизации рисков – глава представительства банка

"Нова Пошта" вернулась к докризисной программе инвестирования – Климов

"Укрпошта" планирует разделить предоставление услуг и привлечь курьеров для доставки высокомаржинальных продуктов

Гендиректор "Укрпошты" в октябре планирует привлечь EUR100 млн кредита на строительство новых сортировочных центров

В Одессе открылся первый дилерский центр Opel

Договор о допуске частной тяги к работе на ж/д должен быть согласован до октября - Криклий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА