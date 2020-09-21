Казахский бизнесмен Сейсембаев встретился с Зеленским и сообщил, что будет помогать Украине с внедрением реформ

Казахский бизнесмен Маргулан Сейсембаев, которого ранее глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили представил как своего партнера в деятельности "Офиса простых решений и результатов", встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил, что будет помогать Украине с внедрением и реализацией реформ.

"Сегодня встречался с президентом Украины – Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему всё очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно ещё "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", - написал он в понедельник вечером на своей странице в Фейсбук, опубликовав фотографию со встречи с Зеленским с участием Саакашвили.

Сейсембаев отметил, что президент Зеленский очень понравился ему как человек. "Общительный, приятный, скромный. Собеседника слушает очень внимательно. Сильно переживает за страну", - указал он.

Сейсембаев анонсировал, что периодически будет публиковать зарисовки из своей жизни в Украине, а сейчас ему нужно решить много бытовых вопросов, распланировать всю работу, собрать команду.

"Прошу своих подписчиков и друзей не политизировать мою работу, а то все ботофермы и анонимные телеграмм каналы возбудились прямо. Я здесь буду помогать Украине. Речь не идёт ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Я здесь занимаюсь своим любимым делом – эффективностью процессов. Для меня это профессиональный вызов. В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу госаппарата", - подчеркнул он.

31 августа экс-президент Грузии, глава Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, заявивший ранее о намерении создать международное бюро по реформам для всех стран постсоветского пространства, представил своего официального партнера по этому начинанию – казахского бизнесмена Маргулана Сейсембаева.

"Маргулан, без преувеличения, — выдающаяся личность. Обычный парень из одного из тысяч сел Казахстана смог создать огромную бизнес-империю, стать мультимиллионером и войти в ТОП-50 списка "Форбс"… Последние годы Маргулан активно занят общественной деятельностью, в частности вопросами реформирования стран постсоветского пространства. Сегодня я с радостью хочу сообщить, что Маргулан Сейсембай становится моим официальным партнёром в деятельности Офиса простых решений и результатов", - так описал Сейсембаева Саакашвили.

Саакашвили тогда отметил, что в сферу ответственности Сейсембаева будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность Офиса.

Маргулан Калиевич Сейсембаев – казахстанский предприниматель, председатель совета директоров компании "Сеймар" (1991-2009гг). Акционер АО "Альянс Банк" (до 31 декабря 2009г). Президент Федерации шахмат Республики Казахстан (2007-2009гг).