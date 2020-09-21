"Смартленд" сконцентрировал 100% акций гостиницы "Днепр"

ООО "Смартленд" сконцентрировал 100%-ный пакет акций столичной гостиницы "Днепр", сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР).

Согласно сообщению, ООО "Смартленд" стал владельцем доминирующего контрольного пакета акций ЧАО "Гостиница "Днепр" в количестве 80 млн 923 тыс. 400 штук, что составляет 100% уставного капитала общества. При этом Фонд государственного имущества Украины вышел из состава акционеров.

ООО "Смартленд" в июле этого года победило в приватизационном аукционе по продаже киевской гостиницы "Днепр" с ценой 1,1 млрд грн.

Антимонопольный комитет Украины 11 октября дал разрешение на эту сделку, отметив, что финансирование концентрации осуществляется за счет кредитных средств.

Как сообщалось, кредитную линию ООО "Смартленд" планировали предоставить РВС Банк и банк "Сич".

Согласно данным в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, акционерами ООО "Смартленд" являются Максим Терещук (17,71%) и ООО "Айс Таун", собственником которого выступает Алексей Игунин. Компания специализируется на предоставлении в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного имущества.

"Смартленд" в 2019 году нарастил выручку на 58,3% – до 8,2 млн грн, а прибыль – почти в 2,6 раза, до 0,67 млн грн.

Со ссылкой на сооснователя украинской мультигейминговой киберспортивной организации Natus Vincere Александра Кохановского сообщалось также, что группа инвесторов планирует вложить $20 млн в реставрацию гостиницы и в течение полутора-двух лет создать на ее базе первую в мире гостиницу, полностью подготовленную для киберспортивных ивентов.