Инвестиции

19:18 18.09.2020

RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

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RDS досрочно отремонтировала 37 км дороги Н-01 в Черкасской области и выиграла тендеры еще на 35 км

Украинская дорожно-строительная группа компаний RDS досрочно завершила ремонт 37 км участка дороги Н-01 в Черкасской области, сообщил ее соучредитель Юрий Шумахер агентству "Интерфакс-Украина".

"Согласно взятым обязательствам, работы мы должны были завершить в ноябре, но мы завершили ремонт в конце лета и в сентябре ожидаем приема объекта в эксплуатацию", - сказал он.

Шумахер напомнил, что в рамках программы "Большая стройка" с начала 2020 года проходит ремонт трассы второй категории Н-01, которая соединяет Киев со Знаменкой, и компания отремонтировала три участка общей протяженностью 37 км от г.Городище до г.Смелы.

Согласно информации в системе "Прозорро", в начале июля было объявлено еще четыре тендера на текущий средний ремонт суммарно 35 км этой дороги в Черкасской области, и все их в августе выиграло ООО "Ростдорстрой" из группы RDS, предложив суммарно около 713,9 млн грн. Соответствующие договоры были подписаны в начале сентября.

Ее конкурентами были ООО "Совместное украино-немецкое предприятие Автострада и ООО "ШРБУ-48"

Шумахер отметил, что капитальный ремонт Н-01 не проводился с 70-ых гг., в результате длительной эксплуатации дороги, интенсивного движения крупногабаритного транспорта дорожное покрытие было сильно изношено.

Три тендера на восстановление указанного 37 участка этой дороги RDS выиграла в минувшем году суммарно за 658,24 млн грн.

Помимо того группа уже приступила к ремонту еще двух участков дороги H-01, общая длинна этого участка 19км.

Общая длинна дороги H-01 составляет 289,3 км, дорога проходит через три области: Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую.

Группа RDS входит в топ-3 дорожно-строительных компаний Украины, в ее составе компании "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов.

По состоянию на июль 2020 года компания работала в девяти регионах Украины и имела 10 производственных баз. В частности, строила бетонную дорогу Н-14 "Кропивницкий - Николаев", а в рамках реконструкции трассы Н-31 "Днепр - Решетиловка" в Полтавской области – путепровод через железную дорогу и участок первой бетонной дороги в Украине. В 2019 году компания выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе первой категории М-03 "Киев – Харьков - Должанский".

Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов.

Теги: #автодороги #rds
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