Инвестиции

16:35 18.09.2020

ЕИБ готов финансировать энергопроекты в Украине при условии минимизации рисков – глава представительства банка

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ЕИБ готов финансировать энергопроекты в Украине при условии минимизации рисков – глава представительства банка

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов выделять Украине средства на реализацию энергетических и энергоэффективных проектов при условии их обоснованности и минимизации рисков, заявил глава постоянного представительства ЕИБ Жан-Эрик де Загон.

"Мы готовы выделить средства, но при условии, что украинское правительство сможет убедить нас в целесообразности выделения этих средств при минимальных рисках, а по возможности – и нивелировании этих рисков. Мы готовы выделить средства, если нас действительно убедят в надежности", – сказал он в ходе 11-ого Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством в четверг.

При этом глава представительства ЕИБ отметил, что банк видит много возможностей для взаимодействия с правительством Украины, уточнив, что "у банка в Украине портфель с миллиардными средствами и много заданий в сфере энергоэффективности".

Вместе с тем, по словам де Загона, относительно международных проектов по энергоэффективности, в Европе очень ценят четко определенные сроки достижения климатических изменений.

Говоря о проектах, которые могут быть в дальнейшем интересны банку, его представитель указал на необходимость развития биоэнергетики. "Что касается диверсификации проектов, то, вероятно, биомасса будет заслуживать нового внимания. Она является одним из инструментов декарбонизации. Это дорогостоящее удовольствие, но мы говорим о необходимости переработки тех ресурсов, которые являются в Украине сырьем для возобновляемой энергетики", – отметил де Загон.

Он также акцентировал внимание на необходимости модернизации газотранспортной системы. "Относительно ВИЭ и умной энергетики, к которым, как мы считаем, направляется Украина, необходимо еще и еще раз пересмотреть проекты относительно транспортирования газа и развить имеющуюся инфраструктуру, потому что ГТС отличается большим потенциалом, но как никогда требует модернизации", – сказал представитель ЕИБ.

В то же время он разъяснил, на что обращают внимание доноры при принятии решений о финансировании тех или иных проектов и что необходимо учесть и сделать Украине, чтобы получить международное финансирование: "Речь идет о необходимости сбалансирования позиций на энергорынке и продвижения законодательных инициатив, чтоб законодательство Украины отвечало европейским требованиям и стандартам".

"Что касается Национального плана действий, то мне бы хотелось, чтобы украинское правительство пересмотрело свою позицию, в частности, относительно атомных и тепловых станций", – добавил де Загон.

По его словам, Украина стоит перед вызовом, нуждаясь в определении приоритетов, которые бы позволили достигать заявленных целей. Также, по его мнению, предстоит сделать многое для того, чтобы частные игроки чувствовали себя в Украине уверенней.

Как сообщалось, ЕИБ – банк Европейского Союза, в Украине финансирует, в частности, ряд проектов ЧАО "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго".

НЭК, в том числе, планировала привлечь кредит ЕБРР на EUR128 млн (3,8 млрд грн), ЕИБ – на EUR92 млн (2,8 млрд грн) для погашения задолженности по компенсации зеленых тарифов. В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

В ходе 11-ого Энергетического дня ассоциированный директор, старший банкир департамента энергетики ЕБРР в Украине Ольга Еремина выразила обеспокоенность отказом Верховной Рады поддержать правительственный законопроект о предоставлении госгарантий под кредиты МФО для погашения долгов перед объектами ВИЭ.

Накануне Рада отклонила законопроект №3960, поданный Кабмином.

Теги: #энергопроекты #еиб
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