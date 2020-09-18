Инвестиции

13:55 18.09.2020

"Нова Пошта" вернулась к докризисной программе инвестирования – Климов

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"Нова Пошта" вернулась к докризисной программе инвестирования – Климов

Группа компаний "Нова Пошта" полностью перешла на докризисную (докарантинную) программу инвестирования, планирует в сентябре запустить новый сортировочный центр в Харькове, сообщил сооснователь ГК Вячеслав Климов.

"На сегодня мы полностью вернули докризисную программу инвестирования, и более того, какой-то объем инвестиций добавили. Таким образом, мы хотим застраховать компанию от валютных рисков, то есть мы начали платить быстрее нашим зарубежным поставщикам сортировочного оборудования, чтобы быстрее его получать", - отметил он во время выступления на RAU Expo, прошедшем в Киеве на прошлой неделе.

По словам Климова, инвестиционная программа "Новой Пошты" на 2020 год составляла более $100 млн.

Кроме того, на завершающем этапе строительства находится вторая очередь Киевского инновационного терминала, что позволит практически в два раза увеличить его пропускную способность.

Теги: #нова_пошта #климов
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