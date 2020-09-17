Гендиректор "Укрпошты" в октябре планирует привлечь EUR100 млн кредита на строительство новых сортировочных центров

АО "Укрпошта" рассчитывает в октябре подписать соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении кредита в размере EUR100 млн на строительство новых сортировочных центров.

"Я очень надеюсь, что 1 октября мы подпишем первое в истории "Укрпошты" соглашение в EUR100 млн на построение новой логистической сети с ЕБРР и ЕИБ и по сути начнем строить новую "Укрпошту", - заявил ее генеральный директор Игорь Смелянский в эфире KSE Business Transformation Week "Трансформационные лидеры. Публичный сектор" вечером в четверг.

Он также напомнил, что последний сортировочный центр "Укрпошта" построила в 1980 году и отметил, что на таком устаревшем оборудовании очень сложно конкурировать с рыночными игроками, такими, как "Нова Пошта".

В то же время, по словам Смелянского, несмотря на карантин компания продолжает расти в объемах предоставляемых услуг.

Как сообщалось, весной "Укрпошта" рассчитывала привлечь EUR100 млн на строительство новых сортировочных центров до лета. Как позже уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, привлеченные средства планируется направить на проектирование и строительство трех-четырех терминалов, а также на автоматизацию около 30 депо.

"Укрпошта" в 2020 года планирует запустить передвижные отделения в пяти областях, до 2024 года планирует выйти на прибыль свыше 1 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.