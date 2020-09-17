Инвестиции

17:33 17.09.2020

Договор о допуске частной тяги к работе на ж/д должен быть согласован до октября - Криклий

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Договор о допуске частной тяги к работе на ж/д должен быть согласован до октября - Криклий

 Министерство инфраструктуры Украины поставило перед АО "Укрзализныця" задачу до конца сентября согласовать договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге.

"Вопрос с согласованием договора о допуске частных локомотивов должен быть решен до конца сентября. Такая задача поставлена перед "Укрзализныцей", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на круглом столе "Изменения движения: Реформа транспортной инфраструктуры в Украине", организованном Европейской бизнес-ассоциацией (EBA) в четверг.

Он подчеркнул, что этот проект является крайне важным и ожидаемым для бизнеса в последние годы. "Благодаря ему еще до вступления в силу закона "О железнодорожном транспорте" мы сможем исследовать, как функционирует рынок в совершенно других условиях - при наличии сразу нескольких перевозчиков", - пояснил глава Мининфраструктуры.

Криклий также добавил, что за счет пилотного проекта планируется отработать технические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре и определить возможные риски в организации безопасности движения при эксплуатации частных локомотивов.

Как сообщалось, Литва заинтересована в проекте по допуску частной тяги на украинской железной дороге.

ООО "Украинская локомотивостроительная компания стала первым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе по отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования и будет осуществлять работу на девяти выбранных маршрутах. Она также планирует занять до 10% грузовых железнодорожных перевозок в Украине в ближайшие пять лет.

Теги: #частная_тяга #укрзализныця #мининфраструктуры #криклий
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