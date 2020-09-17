Инвестиции

14:25 17.09.2020

ФГИ выставил на продажу второй объект "Укрспирта"

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ФГИ выставил на продажу второй объект "Укрспирта"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины выставил на аукцион Артемовский спиртзавод ГП "Укрспирт" (Харьковской обл.) госпредприятия "Укрспирт" по стартовой цене 29,66 млн грн.

Согласно сообщению на сайте ГП "Укрспирт" в четверг, Артемовское МОД (мест осуществления деятельности) выставлено на приватизационный аукцион вторым из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Торги будут проходить на площадке ProZorro. Аукцион назначен на 20 октября.

Как сообщалось, ФГИ объявил о проведении дебютного аукциона по приватизации спиртового завода, выставив в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября имущество Немировского спиртового завода (Винницкая обл.) по стартовой цене 49,6 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Теги: #недвижимость #фги #спиртзавод #укрспирт
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Интерфакс-Украина
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