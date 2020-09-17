Совладелец сети Eva:Мы не видим смысла выходить "кирпичными" магазинами на международные рынки

Ритейлер "РУШ" (Днепр), управляющий сетью из более 1000 парфюмерно-косметических магазинов Eva в Украине, после остановки проекта выхода физическими магазинами на международные рынки принял решение готовить онлайн-направление к другому сценарию, сообщил совладелец компании Руслан Шостак.

"У нас были планы выхода на международные рынки в 2013 году. Мы очень серьезно подходили к вопросу выхода офлайн-ритейла, в первую очередь, это была Eva. Но нам помешала война и экономический кризис. Когда мы вернулись к этому вопросу в 2015-2016 годах, то подсчитали, что это не имеет никакого смысла и полностью остановили этот проект", - рассказал Шостак во время выступления на RAU Expo, прошедшем в Киеве на прошлой неделе.

После этого, по его словам, компания приняла решение развивать онлайн-направление, и готовить платформу к выходу на международные рынки.

"Выход в "кирпичах" не имеет смысла уже. Мы приняли для себя такое решение. Онлайн – почему бы и нет? Есть компании – наши конкуренты, которые выходят онлайн на международные рынки и работают там достаточно успешно", - сказал Шостак.