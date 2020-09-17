ЕС реализует проект по поддержке "зеленых" инноваций в Украине объемом EUR10 млн – Рябчин

Украина и ЕС на саммите 1 октября планируют подписать соглашение о реализации проекта по поддержке инноваций, связанных с возобновляемой энергетикой и энергоэффективностью, объемом EUR10 млн, сообщил советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин.

"Хочу поблагодарить ЕС за поддержку 10-миллионного проекта, который называется кейс и который будет подписан на саммите Украина-ЕС 1 октября. Там есть большая поддержка и проектов по European Green Deal, и экологизации, и декарбонизации", – сказал Рябчин в ходе 11-го Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством в четверг.

По его словам, Украина имеет огромный потенциал по "зеленым" инновациям, но компании, представленные в этом направлении, часто демонстрируют недостаточную институциональную способность работать с грантами, добиваться поддержки проектов.

"И вот именно этот 10-миллионный проект создаст инновационный центр, который, в том числе, будет помогать повышать способность украинских институций работать с грантами. Цель его запуска – идентифицировать проблему и найти ее решение", – разъяснил Рябчин задачи будущего проекта.

По его словам, Европа располагает большим количеством свободных средств, которые могут быть направлены на поддержку украинских проектов, но "мы не полной мере используем даже те, которые уже предоставлены".

Он также сообщил о намерении правительства после пандемии разработать программу по возобновлению экономики Green recovery, предусматривающую план мероприятий для бизнеса. "Green recovery буде сквозной тематикой, по которой европейцы будут оценивать нашу экономику", – отметил советник вице-премьера.

В то же время он выразил мнение о необходимости существенного расширения полномочий, штата и финансирования Госэнергоэффективности с целью формирования на его базе центра по реализации задач European Green Deal.

"Необходима трансформация Госэнергоэффективности в настоящее зеленое агентство, функции которого будут охватывать и направления, связанные с климатическими проблемами, и декарбонизацией. Оно должно стать основным партнером правительства по реализации Green Deal", – пояснил Рябчин.