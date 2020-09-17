Инвестиции

09:46 17.09.2020

Минреинтеграции планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной территории Донбасса

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Минреинтеграции планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной территории Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует провести инвентаризацию всех промышленных мощностей на подконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областях.

«При обсуждении Стратегии экономического развития Донбасса представители бизнес-среды отметили необходимость инвентаризации всех промышленных мощностей на территории Луганской области с целью их дальнейшего использования. В Минреинтеграции отметили о необходимость такой инвентаризации и на территории Донецкой области», - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что на данный момент проходит подготовка проекта Концепции по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, которым предусмотрено создание нормативно-правовых, институциональных и организационных условий для формирования новой экономической идентичности региона на основе комплексного внедрения системы управления и организации экономических процессов с широким привлечением инвестиционных ресурсов.

После завершения обсуждений проекту Концепции в областях, проект будет доработан и представлен на утверждение правительства.

Теги: #донецкая_область #промышленность #луганская_область #минреинтеграции
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