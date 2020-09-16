Инвестиции

15:18 16.09.2020

"Индастриал Парк Менеджмент" присоединится к проекту восстановления промпотенциала Донецкой, Луганской областей и Приазовья

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"Индастриал Парк Менеджмент" присоединится к проекту восстановления промпотенциала Донецкой, Луганской областей и Приазовья

Специалисты "Индастриал Парк Менеджмент", управляющей компании индустриального парка "Белая Церковь", вошли в состав группы экспертов по вопросам девелопмента промышленной недвижимости, которые будут сопровождать разработку концепций индустриальных парков и дальнейшую их реализацию на Востоке Украины в рамках грантового проекта USAID.

Согласно пресс-релизу ИП "Белая Церковь" в среду, проект "Формирование лучших практик развития индустриальных парков и промышленной недвижимости на Востоке Украины", который администрирует общественная организация GoLOCAL, продлится с сентября 2020 до апреля 2021 года.

Его реализация стала возможной благодаря поддержке проекта USAID "Экономическая поддержка восточной Украины".

Проект разделен на четыре этапа. Первый – образовательный, предусматривает трехдневный курс по девелопменту промышленной недвижимости в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске для 90 участников: представителей бизнеса, местных органов власти и общественных организаций.

Второй этап - визиты в индустриальные парки в Украине и Сербии (ИП "Белая Црковь", сербский MIND и другие) с целью получения знаний о практических аспектах развития промышленной недвижимости, ее финансирования, маркетинга и работы с клиентами, органами местной и государственной власти.

“ИП "Белая Церковь" - участник Глобальной программы эко-индустриальных парков (UNIDO) в Украине. Наш опыт может быть полезным для развития промышленной недвижимости на Востоке Украины”, - цитирует пресс-служба гендиректора парка Владимира Хмурича.

В рамках третьего и четвертого этапов эксперты проанализируют рыночные условия и перспективы развития индустриальных парков и промышленной недвижимости на Востоке Украины, а также проработают разработанные в регионе концепции индустриальных парков и предоставят практические советы по их усовершенствованию.

“Наша задача — дать рекомендации по устранению слабых сторон каждой концепции, ее совершенствованию и последующей реализации авторами", - отмечает директор по развитию "Индастриал Парк Менеджмент" Андрей Ропицкий.

Результаты работы экспертов будут представлены на заключительном мероприятии для заинтересованных сторон в Мариуполе, Северодонецке, Краматорске. К участию в проекте приглашаются предприниматели, представители промпредприятий, органов местного самоуправления, бизнес-ассоциаций и неприбыльных организаций Луганской, Донецкой областей и Приазовья.

ООО "Индастриал Парк Менеджмент" основана в 2016 году как управляющая компания для двух индустриальных парков: "Белая Церковь 1" и "Белая Церковь 2". Компания работает в сфере промышленной недвижимости. За период работы продано и передано под застройку 19,4 га земли, построено и строится 16,4 тыс. кв. м промышленной и складской недвижимости.

Общая территория ИП "Белая Церковь" - более 70 га. на начало 2020 года его резидентами стали шесть компаний. Индустриальный парк относится к проектам UFuture предпринимателя Василия Хмельницкого.

GoLOCAL — общественная организация, созданная в 2015 году, разрабатывает и реализует проекты, которые предлагают устойчивые подходы и решения для регионального развития, способствуют сотрудничеству между местными органами власти, гражданским обществом, бизнесом и международными донорскими организациями. Один из приоритетов - реализация проектов экономического восстановления Восточной Украины.

Теги: #донецкая_область #хмельницкий #индастриал_парк_менеджмент #луганская_область
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