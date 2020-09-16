Инвестиции

10:15 16.09.2020

Украина намерена привлечь 22,1 млн евро от правительства Германии на строительство и ремонт жилья для переселенцев и местных жителей Краматорска и Северодонецка

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Украина намерена привлечь 22,1 млн евро от правительства Германии на строительство и ремонт жилья для переселенцев и местных жителей Краматорска и Северодонецка

Украина намерена привлечь 22,1 млн евро от правительства Германии через Банк развития KfW на строительство и ремонт жилья для временно перемещенных лиц и местных жителей Краматорска Донецкая область и Северодонецка Луганская область.

"Международная организация по миграции (МОМ) построит и отремонтирует жилье для более полутысячи семей, оставшихся без крова в результате вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины. Более 80% из тех, кто получит новое жилье - это внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а 20% - это местные жители города Краматорск (Донецкая область) и города Северодонецк (Луганская область). Профинансирует работы правительство Германии через Банк развития KfW. Это предполагает Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на Востоке Украины", подписало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с МОМ, Городским советом Краматорска и Гражданско-военной администрацией Северодонецка", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что проект предусматривает строительство 500 квартир и дополнительно приобретение 60 квартир в двух городах Краматорск и города Северодонецк, которое предоставляться переселенцам и местным жителям в аренду за умеренную арендную плату с последующим правом выкупа.

Проект продлится пять лет, а его общий бюджет составит 22,1 млн евро.

"Реализация проекта рассчитана до 2025 года и должен обеспечить жильем около 1 500 внутренне перемещенных лиц… Для этого в министерстве будет создан Наблюдательный совет с участием всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении ведомства.

Теги: #недвижимость #переселенцы #мом #германия
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