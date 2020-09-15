Инвестиции

17:34 15.09.2020

ФГИ продал на аукционе гостиницу "Славянский" в Черниговской области за 28,8 млн грн

1 мин читать
ФГИ продал на аукционе гостиницу "Славянский" в Черниговской области за 28,8 млн грн

Фонд госимущества Украины (ФГИ) продал на аукционе единый имущественный комплекс ГКП "Отель "Славянский" в Новгород-Сиверском (Черниговской обл.) за 28,8 млн грн.

"Сегодня успешно завершился онлайн-аукцион по продаже гостиницы "Славянский", расположенный в Новгород-Сиверском (Черниговская область) на берегу реки Десна (…) Согласно результатам торгов, в бюджет поступит 28,8 млн грн", – говорится в сообщении ФГИ во вторник в Facebook.

Согласно данным в системе "ProZorro.Продажи", победителем торгов стал Роман Кийовский. На момент публикации протокол торгов на электронной площадке не обнародован.

Стартовая цена объекта составляет 28,8 млн грн, тогда как на аукционе в июне она составляла 57,7 млн грн.

Гостиница "Славянский" площадью 4,8 тыс. кв. м построена в 2005 году. Номерной фонд - 30 номеров. Имеется конференц-зал на 40 мест, а также ресторан с залами общей вместимостью 130 чел. и диско-бар на 75 чел. Комплекс включает помимо этого сауну с бассейном, турецкую баню, тренажерный зал, бильярд-клуб и салон красоты.

Как сообщалось, ФГИ рассчитывает найти инвестора, который сохранит деятельность объекта и сделает его привлекательным для туристов. В настоящее время убыток гостиницы составляет 54 млн грн.

Теги: #недвижимость #фги #аукцион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 15.09.2020
Украина объявила дебютный аукцион по приватизации Немировского спиртзавода

Украина объявила дебютный аукцион по приватизации Немировского спиртзавода

16:49 15.09.2020
BT Invest планирует открыть ТЦ с супермаркетом Novus у ст. м. "Житомирская" в Киеве

BT Invest планирует открыть ТЦ с супермаркетом Novus у ст. м. "Житомирская" в Киеве

16:20 15.09.2020
Рада создала ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСК

Рада создала ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСК

15:34 15.09.2020
ФГИ выставил на продажу первый объект "Укрспирта" за 49,6 млн грн

ФГИ выставил на продажу первый объект "Укрспирта" за 49,6 млн грн

13:39 15.09.2020
Ассоциация "Предприятий строителей "Интергал-Буд" предлагает Минэкономики ввести в Украине программу ипотеки под 3%

Ассоциация "Предприятий строителей "Интергал-Буд" предлагает Минэкономики ввести в Украине программу ипотеки под 3%

11:39 15.09.2020
Roshen приобрел киевский ДК им. С.П. Королева за 66,4 млн грн для создания концертного зала

Roshen приобрел киевский ДК им. С.П. Королева за 66,4 млн грн для создания концертного зала

10:44 15.09.2020
Объявлен конкурс на строительство нового аэродромного комплекса в Днепре с оценочной стоиомостью 5,7 млрд грн

Объявлен конкурс на строительство нового аэродромного комплекса в Днепре с оценочной стоиомостью 5,7 млрд грн

17:20 14.09.2020
Рост конкуренции между застройщиками жилья в пригороде Киева стимулирует развитие новых ТРЦ – мнение

Рост конкуренции между застройщиками жилья в пригороде Киева стимулирует развитие новых ТРЦ – мнение

17:31 11.09.2020
Первый частный спиртзавод появится в Украине уже через месяц - ФГИ

Первый частный спиртзавод появится в Украине уже через месяц - ФГИ

18:53 10.09.2020
Совладельцы ТЦ "Аракс" планируют перезапустить ранее принадлежавший холдингу Retail Group ТЦ "Экватор" в Черкассах

Совладельцы ТЦ "Аракс" планируют перезапустить ранее принадлежавший холдингу Retail Group ТЦ "Экватор" в Черкассах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

"Дочка" Beijing Xinwei и DCH подадут новую заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи"

Зеленский хочет встретиться с владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых в Кировоградской области, которые не реализовываются годами

Глава НБУ заверил международных инвесторов в последовательной монетарной и валютной политике

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина рассматривает возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, приватизацию еще трех портов – Зеленский

Зеленский ожидает участие австрийского бизнеса в конкурсах по концессии морских портов Украины и приватизации госбанков

Eni, BP и Total успешно протестировали скважину на площади Башруш в Средиземном море у берегов Египта

S&P ожидает падения ВВП Индии на 9% в текущем фингоду

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

Финансовая компания «ЕВО» стала участником международной платежной системы LEO

Кулеба пригласил португальских инвесторов принять участие в приватизации в Украине

"Нафтогаз" предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа

"Нафтогаз" пересмотрел жесткий подход максимизации прибыли на вложенные инвестиции при добыче газа – топ-менеджер

В Украине до 2021г могут создать виртуальную экономическую зону для ИТ и ввести пилот по е-резидентству - проект приоритетных действий Кабмина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА