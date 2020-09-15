ФГИ продал на аукционе гостиницу "Славянский" в Черниговской области за 28,8 млн грн

Фонд госимущества Украины (ФГИ) продал на аукционе единый имущественный комплекс ГКП "Отель "Славянский" в Новгород-Сиверском (Черниговской обл.) за 28,8 млн грн.

"Сегодня успешно завершился онлайн-аукцион по продаже гостиницы "Славянский", расположенный в Новгород-Сиверском (Черниговская область) на берегу реки Десна (…) Согласно результатам торгов, в бюджет поступит 28,8 млн грн", – говорится в сообщении ФГИ во вторник в Facebook.

Согласно данным в системе "ProZorro.Продажи", победителем торгов стал Роман Кийовский. На момент публикации протокол торгов на электронной площадке не обнародован.

Стартовая цена объекта составляет 28,8 млн грн, тогда как на аукционе в июне она составляла 57,7 млн грн.

Гостиница "Славянский" площадью 4,8 тыс. кв. м построена в 2005 году. Номерной фонд - 30 номеров. Имеется конференц-зал на 40 мест, а также ресторан с залами общей вместимостью 130 чел. и диско-бар на 75 чел. Комплекс включает помимо этого сауну с бассейном, турецкую баню, тренажерный зал, бильярд-клуб и салон красоты.

Как сообщалось, ФГИ рассчитывает найти инвестора, который сохранит деятельность объекта и сделает его привлекательным для туристов. В настоящее время убыток гостиницы составляет 54 млн грн.