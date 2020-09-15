Зеленский ожидает участие австрийского бизнеса в конкурсах по концессии морских портов Украины и приватизации госбанков

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает участие австрийских компаний в конкурсах по концессии морских портов Украины и приватизации государственных банков, а также приглашает их внедрять свой опыт, технологии и инвестировать в большие проекты в Украине.

"Я буду рад приветствовать участие Австрии в конкурсах о концессии морских портов и приватизации государственных банков Украины", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Зеленский также сообщил, что в рамках своего визита пригласит австрийские компании внедрять опыт, технологии и инвестиции в большие проекты в Украине: строительство новых автодорог, туннелей, горнолыжную инфраструктуру, энергетику, переработку мусора и много других направлений.

Кроме того, он пригласил австрийцев посетить "туристические магниты" Украины и присоединиться к процессу восстановления объектов культурного наследия.

Президент отметил, что Австрия является шестым по объему инвестором в экономику Украины. "Австрийский капитал представлен в нашей банковской и страховой сфере, деревообрабатывающей промышленности, производстве товаров для спорта", - указал он.