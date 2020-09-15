Roshen приобрел киевский ДК им. С.П. Королева за 66,4 млн грн для создания концертного зала

Кондитерская корпорация Roshen начала масштабный социально-культурный проект по созданию многофункционального концертного зала международного класса, купив для этой цели Дворец культуры им. С.П. Королева (Киев).

Согласно пресс-релизу корпорации во вторник, в качестве места расположения нового концертного зала рассматривались несколько участков, каждый из которых имел свои плюсы и минусы. Оптимальным местом для нового концертного зала стал выставленный на продажу на СЕТАМ Дворец культуры им. С.П.Королева - нежилое здание общей площадью 5727,2 кв. м на ул. Василенко Николая, 15а.

Как отмечают в Roshen, в ближайшее время будет проведена презентация проекта с подробной информацией.

"Концертные залы - это культурная инфраструктура вне времени. В то же время в Киеве до сих пор нет концертного зала, который бы соответствовал современным международным стандартам. Тот немногочисленный комплекс украинских концертных залов, созданный в советскую эпоху, физически и морально устарел. Киев заслуживает на концертный зал мирового уровня. Планируется, что концертный зал будет создан как новая архитектурная достопримечательность и сможет стать достопримечательностью не только национального, но и международного значения", - указали в корпорации.