Рост конкуренции между застройщиками жилья в пригороде Киева стимулирует развитие новых ТРЦ – мнение

Усиление конкуренции на рынке жилья в Киевском регионе все чаще побуждает застройщиков к строительству торговых составляющих в своих ЖК в качестве необходимого элемента инфраструктуры, однако смещение интереса девелоперов к строительству крупных торговых объектов с Киева в область является более долгосрочной перспективой, считают в компании NAI Ukraine.

"Предпосылкой развития торгово-развлекательных центров в Киевском регионе является появление новых крупных жилых комплексов. Конкуренция между застройщиками возрастает, и они ищут новые возможности привлечения потенциальных инвесторов, отстраивая собственную инфраструктуру. Например, это строительство Continent Mall, Continent Ray Mall, Avenir Plaza в Буче, которые возводят застройщики жилых комплексов", – отмечает руководитель отдела консалтинга компании Nai Ukraine Марина Гуревич.

Кроме того, массовая застройка Киевской области жилыми комплексами также дает толчок к развитию специализированных и небольших проектов ритейл сегмента: продуктовых сетей, микрорайонных торговых центров с товарами повседневного употребления, детскими магазинами, а также ТЦ с брендами для строительства, ремонта, садоводства.

Розничный товарооборот Киевской области к июлю-2020 превысил показатели городов-миллионников (кроме Киева) и составил около 42 млрд грн. При этом темпы роста товарооборота по итогам первого полугодия превысили даже столичные – рост составил 15% по сравнению с прошлым годом. Однако, объемы товарооборота в сравнении со столичными показателями более низкие, что является одним из факторов, сдерживающих развитие рынка торговой недвижимости в области, считают эксперты NAI.

"Киевская область имеет значительный потенциал как рынок розничной торговли, однако пока только в сегменте товаров повседневного употребления. Киевское предложение fashion сегмента, и других товарных групп в крупных ТРЦ, пока что покрывает региональный спрос и оказывает конкурентное давление. Застройка пригородов, их развитие и постепенное территориальное и экономическое присоединение к городу, скорее всего, будет стимулировать смещение расположения торговых объектов, однако это более долгосрочная перспектива", – считает Гуревич.

По ее данным, в целом в области насчитывается более 200 тыс. кв. м торговых площадей в ТРЦ. Среди крупнейших объектов компания называет ТРЦ "Терминал" в Броварах, ТЦ "Гермес" в Белой Церкви, ТЦ "Модуль" с магазином "Эпицентр" в Буче. Кроме того, в 2019 году открылись ТРЦ Cherry Mall в Софиевской Борщаговке, мебельный ТЦ Arax на Окружной дороге.

В 2020 году состоялось открытие ТЦ City Market в Гостомеле (2216 кв. м), а во втором полугодии планируется открытие ТРЦ Avenir Plaza, строящегося вместе с новым жилым комплексом "Гранд Бурже" в Буче, рядом с ТЦ "Модуль".

"Плотное население и быстрое развитие того или иного пригорода уже сегодня является фактором при строительстве ТРЦ на окраинах Киева. И хотя мы пока не видим ни одного регионального ТРЦ среди перспективных проектов в пригороде, но все больше новых киевских проектов располагаются с расчетом на потоки, как Киева, так и области", – констатирует эксперт.

NAI Ukraine создана в 2016 году, является украинским представительством сети консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости NAI Global.

NAI Global владеет более чем 400 офисами в 55 странах мира с 7 тыс. сотрудников. Ежегодный объем сделок компании составляет более $45 млрд. В управлении компании находится более 38 млн кв. м. Является дочерним предприятием компании C-III Capital Partners, которая управляет порядка $150 млрд.