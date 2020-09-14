Инвестиции

13:00 14.09.2020

Eni, BP и Total успешно протестировали скважину на площади Башруш в Средиземном море у берегов Египта

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Eni (оператор), BP и Total (SPB: TOT) успешно протестировали скважину, пробуренную на площади Башруш (Bashrush) в рамках концессии North El Hammad в египетских водах дельты Нила.

Согласно сообщению Eni, производительность скважины оценивается до 100 млн куб. футов газа и 800 баррелей конденсата в сутки.

Eni вместе с партнерами и в координации с Egypt Natural Gas Holding Company продолжит изучение вариантов развития Bashrush с целью ускорения производства за счет синергии с существующей инфраструктурой региона.

Как сообщалось, новое открытие находится на глубине 22 м, в 11 км от побережья и в 12 км к северо-западу от месторождения Норос и примерно в 1 км к западу от месторождения Балтим на юго-западе, которые уже находятся в разработке.

В концессии North El Hammad, в которой участвует египетская газовая холдинговая компания (EGAS), Eni через свою дочернюю компанию IEOC владеет 37,5%, BP - 37,5%, а Total - 25%.

Eni присутствует в Египте с 1954 года, где работает через IEOC Production. Текущая добыча IEOC превышает 300 тыс. барр. нефтяного эквивалента в сутки.

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Интерфакс-Украина
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