Инвестиции

12:15 11.09.2020

Финансовая компания «ЕВО» стала участником международной платежной системы LEO

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Международная платежная система LEO пополнилась новым участником. Им стала ООО «ФК «ЕВО». О подписании договора с новым участником сообщает пресс-служба платежной системы. Также соответствующая информация появилась на сайте НБУ.

В рамках данного сотрудничества финкомпания «ЕВО» будет проводить транзакции своих проектов в рамках МПС LEO. Речь идет о денежных переводах, финансовом лизинге и других видах кредитования.

«Сотрудничество с финансовой компанией, которая работает с крупнейшими представителями украинского ритейла и ecommerce – невероятно важное событие для международной платежной системы LEO. Мы очень рады новому партнерству, которое планируем строить исключительно на взаимовыгодных условиях», –заявила  сотрудник МПС LEO Антонина Мурашко.

За 6 месяцев 2020 года международная платежная система LEO увеличила оборот транзакций в 6,8 раз, а количество самих транзакций – в 2,6 раза. Это позволяет удерживать позицию в топ-5 лидеров рынка денежных переводов Украины. На данный момент в платежной системе 21 участник, среди которых три коммерческих банка (IBOX Bank, Sky Bank и Concord Bank) и 18 небанковских финансовых учреждений: ФК «Система» (бренд Sistema), ФК «Свифт Гарант» (бренд City24), ФК «СТАРМАНИ», ФК «Бизнес Ритейл Груп и другие лидеры отрасли.

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Интерфакс-Украина
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