"Нафтогаз" предлагает поручить ему проведение сейсмики одесского шельфа
Украина для наращивания внутренней добычи газа должна начать освоение одесского шельфа, проведение сейсмики на котором может взять на себя "Нафтогаз Украины", сообщил директор дивизиона "Разведка и Добыча" группы Александр Романюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы считаем, что однозначно нужно идти на шельф, а для этого государство должно провести дерискинг шельфа. На наш взгляд, самый логичный и правильный способ это сделать – поручить госкомпании вложить деньги и провести сейсмику… И тогда гораздо легче привлечь иностранные инвестиции и партнеров", - сказал он.
По словам Романюка, для этого не обязательно выставлять на торги специальное разрешение с разведкой и добычей на 30 лет.
"Можно решением Кабинета министров выдать лицензию только для разведки на пять-десять лет. Она и дешевле будет стоить. Не обязательно должна быть сквозная лицензия с разведкой и добычей на 30 лет. Ведь у "Нафтогаза" не хватит ресурсов, чтобы самостоятельно развивать всю площадь", - отметил топ-менеджер "Нафтогаза".
Как сообщалось, в сентябре 2019 года Кабинет министров Украины отменил свое же постановление о запуске СРП-конкурса по шельфовому участку "Дельфин" общей площадью 9,772 тыс. кв. км.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.