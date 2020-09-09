"Нафтогаз" пересмотрел жесткий подход максимизации прибыли на вложенные инвестиции при добыче газа – топ-менеджер

Группа "Нафтогаз" пересмотрела ранее заявленный жесткий подход максимизации прибыли на вложенные инвестиции при добыче газа, сообщил директор дивизиона "Разведка и Добыча" группы "Нафтогаз" Александр Романюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Этот подход "железобетонный" для частных компаний. Но мы все-таки являемся государственной компанией, и руководствуемся также интересами государства. А Украина пока зависима от внешних поставок газа. Мы еще раз детально обсудили это внутри группы, и откорректировали подход. Сейчас мы говорим: если инвестиция или операция позволит нам из этого резервуара добывать газ по себестоимости, которая не превышает стоимость закупки газа на импорте, то мы должны это делать", - сказал он.

Романюк отметил, что по этой логике будет приниматься каждое инвестиционное решение по геолого-техническим мероприятиям: гидроразрыв пласта, колтюбинг, бурение и т.д.

"Это означает увеличение украинского ВВП, инвестиции в свою экономику, создание сервисного рынка, рабочих мест, налогов и всего остального. Не вымывание денег из своей страны в виде валюты. По большому счету, чей газ ты покупаешь – в ту страну ты инвестируешь, и платишь там зарплаты и налоги", - пояснил он.

В то же время группа имеет четкие и жесткие критерии расчетов, чтобы выполнять требования от акционера на возврат на вложенный капитал. "Все что проходит эту планку по расчетам, с учетом низкой цены, – все это мы делаем", - подчеркнул топ-менеджер "Нафтогаза".

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 100% акций "Укргазвыдобування", которая является крупнейшей газодобывающей компанией страны.



Интервью с Александром Романюком будет обнародовано на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"