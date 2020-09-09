Инвестиции

11:31 09.09.2020

Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

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Проект плана действий Кабмина предполагает продажу ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г

Приватизация АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ПАО "Одесский припортовый завод", единых имущественных комплексов ГП "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская", а также ЧАО "Президент-отель" может состояться до конца текущего года.

Задача завершить их продажу не позже декабря этого года ставится Фонду госимущества в проекте плана приоритетных действий правительства Украины на 2020 год, который вынесен в среду на заседание Кабинета министров.

В качестве обоснования для таких действий названы указы президента, принятые в сентябре и ноябре прошлого года.

Проект плана также предусматривает утверждение для 15 наибольших госкомпаний политики собственности, индивидуального плана мер по корпоративному управлению, ключевых показателей деятельности набсовета. Речь идет о НАК "Нафтогаз Украины", госконцерне "Укроборонпром", НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрзализныце", "Укрпоште", международном аэропорте "Борисполь".

В этом списке также Администрация морских портов Украины, НЭК "Укрэнерго", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Аграрный фонд", полиграфкомбинат "Украина", "Украэрорух", ГАК "Автомобильные дороги Украины" и "Оператор ГТС УКраины".

Как сообщалось, с началом коронакризиса Верховная Рада в марте этого года приостановила большую приватизацию, однако на минувшей неделе несколько смягчила запрет, фактически разрешив подготовку, и запретив непосредственно аукционы по продаже крупных приватизационных объектов.

Теги: #приватизация #кабмин
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