ЕС защитит себя "углеродной границей" от недобросовестной конкуренции - глава Евросовета

Европейский союз защитит себя от конкуренции зарубежных производителей, не соблюдающих его высокие экологические стандарты, путем установления "углеродной границы", заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы не допустим, чтобы товары, не соответствующие высоким экологическим стандартам, нечестно конкурировали с европейской продукцией, нанося еще при этом вред планете", - сказал он, выступая во вторник на Брюссельском экономическом форуме.

"Мы готовы создать механизм регулирования углеродных границ в соответствии с улучшенной Системой торговли выбросами, чтобы защитить для нас равные условия игры, - продолжал он. - Если иностранные компании хотят получить доступ на наш рынок, мы ожидаем от них соблюдения равных условий с нашими европейскими компаниями. Мы посылаем сигнал не только нашим гражданам, но и всему остальному миру: Европа - мировая держава. Мы готовы твердо отстаивать свои интересы. Это то, что мы показали в июле".

Он напомнил, что в июле на саммите ЕС лидеры стран союза приняли план восстановления после пандемии COVID-19 и обеспечения стратегической автономии Европы. Впервые большая часть бюджета ЕС привязана к его климатическим целям.

Стратегия ЕС, подчеркнул Мишель, будет основываться на двух основных столпах - "Зеленом курсе" и "Цифровой повестке дня", усиленных индустриальным планом для более независимой Европы.