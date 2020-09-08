Инвестиции

15:53 08.09.2020

В Харькове создана рабочая группа по созданию "Украинской кремниевой долины", инвестором выступил Ярославский

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В Харькове создана рабочая группа по созданию "Украинской кремниевой долины", инвестором выступил Ярославский

 Городской голова Харькова Геннадий Кернес инициировал создание рабочей группы для реализации проекта "Украинская кремниевая долина", инвестором которого выступил бизнесмен Александр Ярославский.

"Проект позволит городу создать условия для более быстрого развития IТ-отрасли в Харькове, внедрять современные технологии, приглашать лучших специалистов к работе и привлекать инвестиции в местную экономику... Основой "Украинской кремниевой долины" станет многоцелевой бизнес-парк "Экополис ХТЗ", который планируется создать на территории завода "ХТЗ", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В состав рабочей группы вошли представители горсовета, бизнеса, сферы образования и науки, а также представители общественности и профильных общественных организаций.

"Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект создаваемый группой DCH бизнесмена Александра Ярославского, на основе площадей Харьковского тракторного завода (ХТЗ), который станет якорным резидентом. Плановый объем инвестиций - $1 млрд до 2033 г, планируется создание не менее 10 тыс. рабочих мест. В составе бизнес-парка будут работать индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-кластеры), логистический комплекс с распределительным центром e-commerce, агротехнологический и торговый кластеры, медицинский и образовательный центры.

Инвестпортфель группы DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент ("Экополис ХТЗ", сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп").

28 июля "Экополис ХТЗ" заключил меморандум о сотрудничестве с крупной китайской инвестиционно-промышленной компанией Tus-Holdings.

Теги: #харьков #iт_сфера #ярославский #проект #бизнес
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