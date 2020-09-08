Инвестиции

10:03 08.09.2020

Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн - Криклий

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Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн - Криклий

 Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в размере до 4 млрд грн, при этом взлетно-посадочная полоса будет построена за средства государства, а терминал - на средства частного инвестора, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"К сожалению, на сегодня функциональные возможности единственного действующего в регионе аэропорта в Ужгороде ограничены в связи со сложностью взлета/посадки через территорию Словакии и невозможностью обслуживания самолетов класса B737/A320. Строительство нового аэропорта предусматривает: длину взлетно-посадочной полосы не менее 2,5 тыс. м; возможность принимать самолеты класса А320/В737; пассажиропоток 200-300 тыс. в год из возможным увеличением до 500-600 тыс.", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам министра, это даст возможность открыть сообщения до Киева, Днепра, Харькова и Одессы, Польши, Венгрии, Чехии, Италии и Испании, а также чартеры в Турцию и Египет.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины внес изменение в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года, включив в нее аэропорт "Мукачево" и исключив международный аэропорт "Винница".

Согласно принятому решению, на проектировку и строительство аэропорта планируется выделить 30 млн грн.

Теги: #криклий #инвестиции #закарпатье #мининфраструктуры #аэропорт
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