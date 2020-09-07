Инвестиции

19:04 07.09.2020

Нацсовет реформ презентовал реформу подключения к электросетям – Саакашвили

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Нацсовет реформ презентовал реформу подключения к электросетям – Саакашвили

Национальный совет реформ Украины презентовал реформу подключения к электросетям, сообщил председатель совета Михаил Саакашвили в соцсети Facebook.

"Презентация реформы подключения к электросетям, которую мы подготовили ко второму заседанию Нацрады реформ. Это суперважная тема, о которой буквально кричит весь бизнес в Украине. Мы предлагаем очень конкретные вещи, которые на практике помогут бизнесу развиваться и наполнять бюджет страны!", - написал он в понедельник.

Теги: #реформа #саакашвили #энергетика
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