Нацсовет реформ презентовал реформу подключения к электросетям – Саакашвили

Национальный совет реформ Украины презентовал реформу подключения к электросетям, сообщил председатель совета Михаил Саакашвили в соцсети Facebook.

"Презентация реформы подключения к электросетям, которую мы подготовили ко второму заседанию Нацрады реформ. Это суперважная тема, о которой буквально кричит весь бизнес в Украине. Мы предлагаем очень конкретные вещи, которые на практике помогут бизнесу развиваться и наполнять бюджет страны!", - написал он в понедельник.