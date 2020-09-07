Инвестиции

12:40 07.09.2020

Частный инвестор серьезно рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире – глава ОГА

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Частный инвестор серьезно рассматривает возможность строительства международного аэропорта в Житомире – глава ОГА

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил, что идет работа с частным инвестором, который серьезно рассматривает строительство международного аэропорта в Житомире в рамках государственно-частного партнерства.

"Чтобы аэропорт мог работать в рамках международного аэропорта, надо достроить взлетно-посадочную полосу. Для ее достройки нам необходимо 360 млн грн. Что мы делаем в этом направлении? Был передан определенный участок городу. Мы сейчас очень активно работаем с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в рамках государственно-частного партнерства. Идея даже сделать здесь грузовой хаб, чтобы разгрузить Киев, аэропорты "Жуляны" и "Борисполь", сделать здесь хаб, чтобы прилетать сюда и разъезжаться по Украине уже с грузами", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Говоря о дорожном строительстве, Бунечко отметил, что с начала своей работы на посту главы ОГА в августе 2019 года он скептически относился к тому, успеют ли китайские подрядчики, поскольку они нарушили все сроки, со строительством окружной дороги вокруг Житомира.

"Но темпы, которыми они сейчас делают дорогу, и те километры дороги, которые уже есть, все это дает надежду и оптимизм", - указал он.

Бунечко подчеркнул, что в области сейчас новый подход к региональным дорогам, а не "латание" дорог.

"Я когда отчитывался президенту за свои первые 100 дней работы, сказал, что будет 90 км дорог, он спросил: "Вы собираетесь строить дороги 10 лет?". Потому что у нас сеть 7000 км. Он сказал, что нужно искать возможности. Хочу сказать, сегодня это 140 км региональных дорог, которые уже делаются. Несмотря на все преграды, которые были и в антимонопольном комитете. Мы их победили, мы полностью затендерили все наши 53 пикета, все дороги делаются. Есть часть дорог, которые уже завершены, сейчас будут введены в эксплуатацию, осталось получить разрешения", - рассказал он.

Глава ОГА указал, что были выбраны самые критические куски дорог по всей Житомирской области, и вскоре все будут чувствовать, что дороги строятся.


Полный текст интервью будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #инвестиции #житомир #бунечко #аэропорт
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