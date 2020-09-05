Инвестиции

14:43 05.09.2020

Украина впервые за 12 лет поставляет пшеницу в Саудовскую Аравию

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Украина впервые за 12 лет поставляет пшеницу в Саудовскую Аравию

 "Континентал Фармерз Групп" отправила грузовое морское судно класса Panamax с 60 тыс. тонн пшеницы из морпорта "Черноморск" в Саудовскую Аравию.

"Континентал Фармерз Групп" вместе со своим акционером – Saudi Agricultural Investment and Livestock Company (SALIC) – выиграла тендер, объявленный саудовским государственным закупщиком Saudi Arabia Grain Organization (SAGO), на поставку 60 тыс. тонн пшеницы.

Груз в Саудовскую Аравию ориентировочно прибудет 17 сентября.

По словам генерального директора "Континентал Фармерз Групп" Георга фон Нолкена, данная поставка, являющаяся первым прямым экспортом для "Континентал", имеет важное значение не только для компании, но и для Украины.

"Я уверен, что это определенно хороший показатель и явный сигнал о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии в отношении Украины", – сообщил он журналистам в субботу.

В свою очередь посол Королевства Саудовская Аравия в Украине Мухаммад Сулейман аль-Мусгер отметил, что Саудовская Аравия планирует развивать сотрудничество в агропромышленной и оборонных сферах. Анонсировал упрощение безвизового режима между странами.

Агрохолдинг "Мрия" и компания CFG, объединенные под названием "Континентал Фармерз Групп", работают как единый бизнес с ноября 2018 года.

"Мрия" завершила реструктуризацию долга в августе 2018 года. В ноябре заключила сделку с международным инвестором Salic UK о продаже активов.

Земельный банк в обработке "Континентала" составляет 195 тыс. га.

Salic основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Теги: #судно #зерно #саударавия #украина
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