В Раде надеются на закупку "Укрзализныцей" вагонов на 3,3 млрд грн украинского производства в рамках модернизации компании, а не импортных

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский надеется, что АО "Укрзализныця" закупит вагоны украинского производства в рамках модернизации компании, а не будет направлять значительные средства на их импорт.

"Импорт или внутренний рынок? Куда пойдут 3,3 млрд грн бюджетных средств на модернизацию УЗ? Вчера с интересом прочитал заявление Владимира Жмака, нового главы правления УЗ, о том, что компания в следующем году может получить 3,3 млрд грн на закупку новых вагонов. Такую программу сейчас разрабатывает правительство, которая будет подкреплена финансированием из общего фонда госбюджета на 2021 год", - написал Кисилевский на своей странице в Facebook в пятницу.

При этом он отметил, что программа будет очень амбициозной, так как "УЗ" уже полтора года практически не занимается обновлением вагонного парка. С тех пор как в 2018 году компания получила рекордное количество вагонов за 25 лет (3,35 тыс. шт.), "Укрзализныця" к настоящему моменту сократила объемы производства и закупки вагонов в 150 раз.

Нардеп констатировал, что модернизация основных фондов "УЗ" критически важна. "Но не менее и даже более важной задачей я вижу, чтобы эти 3,3 млрд грн бюджетных средств были направлены в экономику Украины, в отечественное вагоностроение, в промышленный сектор, который вернет эти деньги с лихвой в виде налогов и рабочих мест", - подчеркнул Кисилевский.

По его словам, вагон - полностью украинское изделие. "Украинская руда, украинский металл, украинские запчасти и компоненты, украинская автоматика и электроника, украинские чертежи и R&D, украинская сборка. Грузовые вагоны, предполагаю, имеют локализацию более 95%, пассажирские - думаю, не менее 60-70%. Как только кто-либо покупает украинский вагон, запускается работа целой цепочки украинских предприятий", - пояснил парламентарий.

Вместе с тем он предостерег от закупки импортных вагонов, производство которых запустит работу предприятий в других странах за налоги, уплаченные украинскими гражданами.

"Способствовать приоритету украинского производителя призван законопроект о локализации, который уже прошел первое чтение. Ведь сейчас есть большой риск, что выделенные средства могут раствориться среди импортеров, не дав эффекта украинскому транспортному машиностроению", - резюмировал один из авторов законопроекта о локализации.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, которые противоречат взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Позже Шмыгаль заявил, что законопроект о локализации в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также заверил международных партеров в том, что украинское законодательство, в частности, проголосованный в первом чтении законопроект о локализации, будет соответствовать Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.