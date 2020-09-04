Инвестиции

14:20 04.09.2020

Минэкономики выплатило аграриям 1,11 млрд грн по программам господдержки в АПК

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Минэкономики выплатило аграриям 1,11 млрд грн по программам господдержки в АПК

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выплатило аграриям по разным направлениям господдержки 1,11 млрд грн из 4 млрд, выделенных из бюджета на 2020 год.

Согласно сообщению на сайте министерства в пятницу, по направлению "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства" аграриям уже выплачены компенсации на 784,9 млн грн (из предусмотренных 1 млрд грн).

По направлению "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов" фактически уплаченные проценты за пользование кредитами составляют 322,9 млн грн (из предусмотренных 1,2 млрд грн).

В министерстве отметили, что по направлению "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" предусмотрено 380 млн грн, их финансирование началось в августе.

По направлению предоставления семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц-членов/головы семейного фермерского хозяйства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование предусмотрено 20 млн грн (финансирование начнется с сентября).

Предоставление кредитов фермерским хозяйствам (из Укргосфонда): предусмотрено 67 млн грн (завершаются конкурсные отборы, финансирование началось в августе).

По направлениям "Финансовая поддержка развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции" предусмотрен 1 млрд грн, "Финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства" - предусмотрено 400 млн грн.

Теги: #агробизнес #аграрии #апк #минэкономики
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