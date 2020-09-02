Инвестиции

19:23 02.09.2020

ЕБРР предоставит "Астарте" дополнительный $10 млн кредит

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ЕБРР предоставит "Астарте" дополнительный $10 млн кредит

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит ООО "Зерно-Агротрейд" из агропромхолдинга "Астарта" дополнительный транш кредита на $10 млн на пополнение оборотных средств.

Такое решение совет директоров банка принял в среду, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

В информации на сайте финучреждения отмечается, что такое финансирование создаст дополнительную подушку ликвидности для компании во время кризиса COVID-19.

ЕБРР указывает, что этот кредит является дополнительным траншем к выделенному в августе 2018 года кредиту на $20 млн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 230 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году, выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.

Теги: #астарта #єбрр #кредит
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