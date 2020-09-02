Инвестиции

15:14 02.09.2020

Украина намерена привлечь $100 млн от МБРР на проект "Восточная Украина"

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Украина намерена привлечь $100 млн от МБРР на проект "Восточная Украина"

Кабинет министров намерен привлечь займ на $100 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на проект "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение (Проект 3В)".

Соответствующее распоряжение правительство одобрило на заседании в среду.

Помимо этого, Кабмин утвердил состав делегации для участия в переговорах с МБРР.

Согласно проекту постановления, кредит планируется привлечь на срок 27 лет с льготным периодом 12 лет с плавающей ставкой LIBOR плюс переменный спред.

Согласно данным на сайте украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, проект предусматривает инвестиции в возобновлении сельского хозяйства через реализацию отдельных с/х-субпроектов на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины.

Теги: #мбрр #ордло #кабмин
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