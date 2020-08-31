Инвестиции

18:38 31.08.2020

"Интерпайп НТЗ" направил 11 млн грн на ремонт кольцевых печей в трубных цехах

1 мин читать
"Интерпайп НТЗ" направил 11 млн грн на ремонт кольцевых печей в трубных цехах

"Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) завершил ремонты кольцевых печей на прокатных станах сразу двух трубных цехах - ТПЦ-3 и ЦНГС, направив на восстановительные работы более 11 млн грн.

Как сообщила компания на своей странице в Facebook в понедельник, ремонт печей продолжался два месяца.

"Ремонты обоих объектов были практически идентичными. В печах заменили кладку верхнего оката подины для более качественного и равномерного нагрева заготовку. Это повысит качество проката и готовой продукции в целом. Кроме того, на печи в ТПЦ-3 восстановили центрователи прошивного стана, а в ЦНГС заменили внутренние механизмы и узлы шестеренной клети пильгерстана №1", - констатируется в информации.

При этом отмечается, что все запланированные работы завершились раньше намеченного срока.

"Интерпайп НТЗ" производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Его производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

"Интерпайп" – международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #интерпайп #ремонт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 25.08.2020
"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $97 млн

"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $97 млн

07:58 11.08.2020
Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

Энергоблок № Запорожской АЭС отключен от энергосистемы для проведения планового ремонта

06:17 04.08.2020
Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после ремонтных работ

Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа после ремонтных работ

10:12 30.07.2020
"Укравтодор" осуществляет ремонт более 90% всех запланированных на 2020г дорог

"Укравтодор" осуществляет ремонт более 90% всех запланированных на 2020г дорог

21:30 29.07.2020
В Киеве из-за повреждения кабельных линий аварийно отключены многоэтажный дом и часть частного сектора по ул. Пушиной

В Киеве из-за повреждения кабельных линий аварийно отключены многоэтажный дом и часть частного сектора по ул. Пушиной

10:12 27.07.2020
Осенью начнется капремонт части Большой окружной дороги – Кличко

Осенью начнется капремонт части Большой окружной дороги – Кличко

03:51 27.07.2020
В Донецкой области восстановлен водопровод, начата подача воды в Покровск и Покровскую группу городов

В Донецкой области восстановлен водопровод, начата подача воды в Покровск и Покровскую группу городов

19:17 24.07.2020
Группа компаний RDS будет ремонтировать и строить дороги в Херсонской области

Группа компаний RDS будет ремонтировать и строить дороги в Херсонской области

07:25 14.07.2020
Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

Кличко: За несколько дней откроют движение обновленной улицей Ивана Франко в Киеве

07:03 09.07.2020
Кличко: В 2020 году в столице заменят более 100 км теплосетей

Кличко: В 2020 году в столице заменят более 100 км теплосетей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский хочет встретиться с владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых в Кировоградской области, которые не реализовываются годами

Глава НБУ заверил международных инвесторов в последовательной монетарной и валютной политике

Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий в 3,5 раза

Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений – Шмыгаль на встрече с Биганом

Президент поручил Криклию и Арахамии проработать вопрос оснащения Николаевского аэропорта необходимым оборудованием

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ вернул DCH Ярославского заявку на покупку "Мотор Сичи"

Райффайзен Банк Аваль и ЕБРР предоставляют нефтегазотрейдеру "Надежда" кредит до 440 млн грн по программе распределения рисков

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию 28 августа предоставил Кредобанку, Аккордбанку и УБРР 930 млн грн

США обеспокоены намерениями Украины привлекать китайские инвестиции в индустрию

ЕБРР обеспечит $100 млн "Новус Украина" на строительство распределительного центра и более 30 магазинов до конца 2022 года

Walmart обсуждала с Microsoft возможность партнерства для покупки операций TikTok

Число франчайзинговых магазинов МХП "Мясомаркет" до конца 2021г может достичь 1000 – CEO

МХП подписал Меморандум о партнерстве с ОС "Органическая Украина"

Зеленский хочет встретиться с владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых в Кировоградской области, которые не реализовываются годами

Глава НБУ заверил международных инвесторов в последовательной монетарной и валютной политике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА