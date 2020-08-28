ЕБРР обеспечит $100 млн "Новус Украина" на строительство распределительного центра и более 30 магазинов до конца 2022 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспечит ООО "Новус Украина" синдицированным кредитом в $100 млн на строительство "зеленого" распределительного центра и открытие более 30 новых магазинов до конца 2022 года, что вдвое увеличит общее число супермаркетов сети.

Как сообщила пресс-служба банка в пятницу, до $35 млн будет синдицировано с коммерческими банками. Грантовое финансирование проекта предоставлено правительством Японии и Европейским Союзом через Центр финансирования и передачи технологий в сфере климатических изменений ЕБРР (FINTECC).

Согласно пресс-релизу, кредит будет использован для строительства более 30 новых магазинов Novus до конца 2022 года, а также первого "зеленого" распределительного центра с установкой бесфреоновых и безаммиачных систем охлаждения. Кроме того, центр будет отвечать принципам экологического строительства BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Площадь логистического центра превысит 40 тыс. кв. м, отмечено в пресс-релизе Novus. Согласно ожиданиям компании, открытие объекта позволит улучшить цепочку поставок продуктов в супермаркеты, сократить время и оптимизировать логистику.

"Данный кредит – большая поддержка для экспансии рынка, а также реализации "зеленых" инициатив Novus. Это доказательство того, что компания достигла необходимого уровня деловой зрелости, чтобы заслужить доверие у крупнейшего международного финансового инвестора в Украине", – цитируется в сообщении генеральный директор Novus Марк Петкевич.

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 47 объектов общей площадью более 220 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,4 до 7 тыс. кв. м, в том числе – франчайзинговые. Товарооборот сети в 2019 году составил 11,5 млрд грн, что на 7,5% больше показателя 2018 года.