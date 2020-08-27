Зеленский хочет встретиться с владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых в Кировоградской области, которые не реализовываются годами

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с владельцами лицензий на добычу полезных ископаемых в Кировоградской области, которые не реализовываются годами, чтобы решить вопрос с эффективным использованием данных ресурсов или возвращением их государству для передачи другим инвесторам.

"Мы готовы заводить в Кировоградскую область инвесторов, и если мы говорим об инвесторах, то это не означает сразу из-за границы. Мы говорим и об украинских инвесторах. Я лично встречаюсь со многими из них, у которых есть виды на Кировоградскую область, по поводу природных ископаемых. Действительно, здесь (в Кировоградской области – ИФ) все разобрали лицензии, сколько-то лет назад. Государство раздало, люди повыигрывали лицензии, но ничего нет. Нет никаких предприятий по добыче лития или урана", - сказал он на брифинге в четверг во время рабочей поездки в Кировоградскую область.

Зеленский указал, что в регионе есть много сфер, куда могут прийти серьезные инвесторы.

"А я вижу только розданные лицензии, да, в соответствии с законодательством. Но ничего не происходит. Поэтому я считаю, что мы должны быстро встретиться со всеми людьми, у которых есть лицензии, и серьезно с ними поговорить на предмет сумм и сроков, когда они будут вкладывать деньги, или проговорить, чтобы они изменили свой взгляд на те лицензии, которыми они не пользуются. Это мне тоже кажется справедливым. Зачем удерживать что-то, что не дает финансовый прирост области?", - подчеркнул он.