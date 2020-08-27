Глава НБУ заверил международных инвесторов в последовательной монетарной и валютной политике

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заверил представителей международных инвестиционных учреждений в последовательной монетарной и валютной политике регулятора, сообщила пресс-служба НБУ в Facebook в четверг.

"Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и прикладываем усилия, чтобы своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. НБУ будет продолжать последовательную монетарную политику, а также политику гибкого обменного курса", – отметил в ходе встречи с международными инвесторами глава НБУ, которого цитирует пресс-служба.

Помимо Шевченко во встрече приняли участие заместители главы НБУ Юрий Гелетий и Дмитрий Сологуб, а также правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.