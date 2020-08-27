"ArcelorMittal Кривой Рог" намерен инвестировать в компанию $700 млн в ближайшие 3-4 года

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) намерен в 2021-2024 годах инвестировать в компанию $700 млн.

Согласно пресс-релизу компании в четверг, генеральный директор компании Мауро Лонгобардо в ходе посещения в среду президентом Украины предприятия с американской делегацией во главе с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом представил на производственной площадке комплекс машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №№ 2 и 3.

Во время визита гости смогли оценить масштабы строительства двух новых двухпозиционных установок печь-ковш и МНЛЗ-2, 3 c общей проектной мощностью 2,8 млн тонн в год. Сейчас это один из ключевых инвестпроектов компании стоимостью более $160 млн, указано в сообщении.

При этом уточняется, что после ввода в эксплуатацию МНЛЗ-2, 3 и завершения реконструкции мелкосортного стана 250-4 АМКР сможет увеличить выпуск арматуры с использованием литой заготовки. Это позволит компании повысить свою эффективность и предложить на внутреннем и мировых рынках больше качественной продукции.

"На примере МНЛЗ-2, 3 мы хотели показать, что АМКР инвестирует в свои объекты и активно способствует развитию Украины. Почти за пятнадцать лет работы в стране мы инвестировали $9,7 млрд. В ближайшие 3-4 года собираемся выделить $700 млн, чтобы реализовать крупные инвестпроекты. Среди важнейших объектов - современная фабрика окомкования, которая станет флагманом для экологических инвестиций", - констатировал топ-менеджер, которого цитирует пресс-служба.

Ранее Лонгобардо заявлял, что в ближайшие 5 лет компания намерена инвестировать в производство около $1,5 млрд, в том числе на проекты по улучшению экологии - $700 млн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".