Инвестиции

14:00 27.08.2020

Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий в 3,5 раза

1 мин читать
Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий в 3,5 раза

Кабинет министров расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий в 3,5 раза – до 659 объектов, тогда как 12 августа правительство планировало рассмотреть перечень из 188 объектов.

Соответствующий правительственный законопроект Кабмин утвердил на заседании 26 августа с однодневной доработкой.

Документ пока еще не зарегистрирован в Верховной Раде.

По словам экс-первого замминистра экономики Павла Кухты, отмененный в 2019 году список запрещенных к приватизации предприятий содержал свыше 1 тыс. объектов.

"Без его отмены начать в 2019 году масштабную приватизацию нам бы не удалось. Теперь Кабмин формирует новый список, который растет в геометрической прогрессии", - прокомментировал Кухта.

"Зная, как это работает на практике, у меня нет сомнений, что сейчас каждый их бенефициаров коррупции на государственных предприятиях пытается всунуть "свои" предприятия в этот список и спокойно воровать далее, пока эти предприятия не "загнутся" окончательно. С такими темпами, после голосований в Раде, список вновь будет содержать более 1 тыс. предприятий", - добавил экс-замминистра.

Теги: #приватизация #госпредприятия #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:57 27.08.2020
Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений – Шмыгаль на встрече с Биганом

Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений – Шмыгаль на встрече с Биганом

18:36 26.08.2020
КПВВ на границе с Крымом заработают с 29 августа – представительство президента в АРК

КПВВ на границе с Крымом заработают с 29 августа – представительство президента в АРК

16:12 26.08.2020
Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате

Кабмин выделил "Южмашу" 210 млн грн на погашение задолженности по зарплате

15:39 26.08.2020
Кабмин одобрил законопроекты, разрешающие Украине присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей

Кабмин одобрил законопроекты, разрешающие Украине присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей

15:09 26.08.2020
Кабмин согласовал назначения Сергийчука главой Черкасской ОГА и Назаренко - главой Кировоградской ОГА

Кабмин согласовал назначения Сергийчука главой Черкасской ОГА и Назаренко - главой Кировоградской ОГА

15:02 26.08.2020
Кабмин назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака

Кабмин назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака

14:38 26.08.2020
Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

Правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября

14:32 26.08.2020
Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

Украина с 29 августа ввела 30-дневный запрет на въезд в страну, кроме транзита

14:24 26.08.2020
Кабмин Украины с 1 сентября повысил оклады по всем тарифным разрядам в связи с повышением минимальной заработной платы до 5 тыс. грн

Кабмин Украины с 1 сентября повысил оклады по всем тарифным разрядам в связи с повышением минимальной заработной платы до 5 тыс. грн

14:09 26.08.2020
Кабмин намерен запретить работу развлекательных заведений

Кабмин намерен запретить работу развлекательных заведений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Участие американских инвесторов в приватизации украинских госпредприятий может помочь укреплению двусторонних отношений – Шмыгаль на встрече с Биганом

Президент поручил Криклию и Арахамии проработать вопрос оснащения Николаевского аэропорта необходимым оборудованием

АМКУ рассмотрит возможность покупки "Галнафтогазом" Херсонской нефтеперевалки

"Энергоатом" и "Н2" подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн

Ярославский заявил о готовности привлечь $1 млрд для возрождения Харьковского авиазавода

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд решил отменить арест стадиона "Черноморец" в Одессе, вернуть из управления АРМА американской Allrise Capital Inc.

Украина планирует в ближайшее время реализацию проектов в гидроэнергетике и по energy storage – Буславец

Законопроект о защите инвесторов в строительство может быть рассмотрен уже в сентябре – Аваков

Takeda продает Blackstone подразделение за $2,3 млрд

Госкомпания Грузии по аэронавигации привлекла в ЕБРР 10 млн евро для смягчения последствий COVID-19

Президент поручил Криклию и Арахамии проработать вопрос оснащения Николаевского аэропорта необходимым оборудованием

Минэнерго в ближайшие дни предоставит правительству предложения по корпоратизации "Энергоатома" – Бойко

Зеленский поручил завершить первую очередь строительства моста ХБК–Таврический в Херсоне до 1 мая 2021 года

"Энергоатом" и Н2 подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн, "Укргидроэнерго" – по заводу производства водорода

На ближайшие 4 года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов Украины - Ткаченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА