Суд решил отменить арест стадиона "Черноморец" в Одессе, вернуть из управления АРМА американской Allrise Capital Inc.
Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство американской инвестиционной компании Allrise Capital Inc. (Ирвайн, штат Калифорния) об отмене наложения ареста на нежилые здания стадиона "Черноморец" (Одесса) и вернул объект из управления Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) владельцу.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Allrise Capital Inc. в четверг, соответствующее решение суд принял 26 августа.
"Суд защитил имущественные права Allrise Capital как инвестора и покупателя стадиона "Черноморец". Теперь мы можем сконцентрироваться на развитии стадиона и начать реализовывать наши инвестиционные планы", – заявляют в компании.
"Мы тщательно изучили процессы таких дел и предоставили суду серьезные аргументы в пользу Allrise Capital. Государство, очевидно, начало всерьез прислушиваться к проблемам реальных инвесторов", - прокомментировала решение юридическая компания Moris Group, представляющая интересы Allrise Capital Inc. в суде.
Ранее решением Шевченковского райсуда Киева от 31 июля 2020 года был наложен арест и запрет Allrise Capital Inc. распоряжаться имуществом – нежилыми зданиями одесского стадиона "Черноморец", а решением от 6 августа объект был передан в управление АРМА.
Как сообщалось, 22 мая 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21-й попытки продал на аукционе стадион "Черноморец" американской Allrise Capital Inc. за 193,8 млн грн, что почти в шесть раз ниже стартовой цены объекта (1,139 млрд грн). Соглашение о передаче прав на стадион между ФГВФЛ и Allrise Capital Inc. заключено 16 июля 2020 года.
В состав лота вошла нежилая недвижимость, размещенная в историческом центре Одессы общей площадью 80,3 тыс. кв. м. – стадион "Черноморец", которая включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,8 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр.
По данным ФГВФЛ, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. чел. Значительная часть трибун защищена от осадков.
Allrise Capital Inc. (Ирвайн, штат Калифорния) ранее сообщала о планах вложить более $10 млн в развитие стадиона "Черноморец" и выйти на окупаемость в течение пяти лет.