Украина планирует в ближайшее время реализацию проектов в гидроэнергетике и по energy storage – Буславец

Украина планирует в ближайшее время начать реализацию ряда проектов по строительству ГАЭС, реконструкции ГЭС и развитию мини- и малых ГЭС мощностью от 1 до 10 МВт, а также проектов "energy storage", сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец во время бизнес-завтрака с представителями крупных немецких компаний в Берлине в рамках ее двухдневного официального визита в Германию.

"Сейчас энергетический сектор становится все более устойчивым и понятным для инвесторов. Наш энергетический рынок является чрезвычайно привлекательным для инвестиций в сегмент возобновляемой энергетики, производства водорода, внедрения технологий высокоманевренной генерации, систем аккумулирования энергии", – отметила Буславец, слова которой цитирует пресс-служба в сообщении на странице в Facebook в среду вечером.

По ее словам, объем этого рынка на ближайшие несколько лет составляет до 2 ГВт.

Согласно сообщению, во время встречи украинской делегации с представителями немецкого бизнес-сообщества были представлены инвестиционные проекты зеленой энергетики, в частности, гидроэнергетики, ветро- и солнечной энергетики, а также проекты по производству биоэтанола с нейтральным уровнем СО2 и зеленого водорода.

Кроме того, немецкому бизнесу было предложено рассмотреть возможности использования территории и инфраструктуры подлежащих закрытию шахт для реализации инновационно-инвестиционных проектов.

Буславец отметила, что немецкий бизнес демонстрирует готовность к новому партнерству в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с федеральным Министром иностранных дел Германии Хайко Маасом 24 августа подчеркнул, что правительство планирует до конца месяца подписать с Федеральным министерством экономики и энергетики Германии совместное заявление о начале сотрудничества в сфере энергетики.