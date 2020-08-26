Законопроект о защите инвесторов в строительство может быть рассмотрен уже в сентябре – Аваков

Законопроект о защите инвесторов может быть рассмотрен Верховной Радой уже в сентябре, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У нас есть три "серийных" преступления - "Укрбуд", банк "Аркада", Войцеховский. Все это стало возможным из-за серьезных брешей в законодательной базе. Весь последний месяц у нас была очень продуктивная дискуссия в Верховной Раде, есть рабочая депутатская группа, есть проект закона, который, я уверен, в сентябре будет вынесен в зале, проголосован, и мы эти бреши сможем закрыть", - сообщил министр в среду в ходе пресс-конференции по ситуации с банком "Аркада".

По его словам, вопрос "Укрбуда" практически решен, и последние дома будут приняты на баланс "Киевгорстроя" в ближайшее время. Он также выразил уверенность, что проблемы с недостроями "Аркады" и Войцеховского также будут решены.