Инвестиции

09:42 25.08.2020

Госкомпания Грузии по аэронавигации привлекла в ЕБРР 10 млн евро для смягчения последствий COVID-19

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Госкомпания Грузии по аэронавигации привлекла в ЕБРР 10 млн евро для смягчения последствий COVID-19

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил для ООО "Грузаэронавигация" кредит в размере 10 млн евро для поддержки ликвидности компании при преодолении экономических последствий кризиса в результате пандемии COVID-19.

Как сообщили "Интерфаксу" в тбилисском офисе ЕБРР, средства выделены в рамках программы поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP), заемные ресурсы помогут компании уменьшить влияние кризиса на ее деятельность и сосредоточиться на своих ключевых функциях.

ООО "Грузаэронавигация" - государственная компания, обеспечивающая обслуживание воздушного движения и безопасность полетов, как в зонах взлета и посадки аэропортов, так и на всей территории Грузии.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор Грузии. С 1991 года - начала деятельности в стране - банк инвестировал более 3,8 млрд евро в 252 проекта в разных секторах экономики.

Теги: #ебрр #грузия #коронавирус
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