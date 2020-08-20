Минэнерго в ближайшие дни предоставит правительству предложения по корпоратизации "Энергоатома" – Бойко

Министерство энергетики к концу месяца подготовит предложения правительству по корпоратизации НАЭК "Энергоатом", сообщил заместитель министра Юрий Бойко по результатам совещания с представителями компании и международными организациями в четверг.

"Мы вместе должны провести пофакторный анализ плюсов, минусов и рисков каждого сценария и выбрать оптимальный вариант. К концу следующей недели необходимо подготовить обобщенный анализ для дальнейшего обсуждения с представителями правительства", – сказал Бойко, слова которого цитирует пресс-служба.

В министерстве отметили, что корпоратизация НАЭК предусмотрена Кредитным соглашением между компанией и Европейским банком реконструкции и развития и ратифицированным Верховной Радой Гарантийным соглашением "Комплексная обобщенная программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных станций".

Кроме того, что предпринять до конца текущего года меры по подготовке и проведению корпоратизации "Энергоатома", в частности, разработать и подать в Раду законопроект относительно этого вопроса, необходимо на выполнение соответствующего указа президента, подчеркнули в пресс-службе.

В Минэнерго уточнили, что утвержденный 31 июня Устав "Энергоатома" предусматривает создание Наблюдательного совета в составе семи человек, четверо из которых должны соответствовать критериям независимости.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" в середине июля отозвал свой иск к Министерству энергетики о признании недействительными пунктов Устава компании в связи с урегулированием вопросов, сообщил по развитию Герман Галущенко.

Вице-президент НАЭК Герман Галущенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", в частности, отмечал, что предыдущее руководство министерства утвердило изменения в устав НАЭК, которые не соответствуют законодательству и ограничивают полномочия предприятия, в частности относительно изменений в структуре компании.