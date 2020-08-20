Зеленский поручил завершить первую очередь строительства моста ХБК–Таврический в Херсоне до 1 мая 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область побывал на строительстве моста ХБК-Таврический в Херсоне и поручил завершить первую очередь объекта до 1 мая 2021 года.

"Давайте так: в течение этого месяца, в ближайшие две недели, я бы очень хотел, чтобы здесь стояла техника, а дальше - параллельно разбирайтесь со всеми подрядчиками. Потому что мы с вами так страну никогда не построим, так как на пути у нас всегда есть камни, проблемы и заборы, через которые мы перелезаем, чтобы достичь цели. Нужно, чтобы появилась техника, застройщики и начали строить этот мост", - заявил Зеленский.

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев сообщил, что в конце 2019 года ОГА подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по подготовке финансирования проекта развития региональных дорог, в том числе моста в областном центре. Сейчас продолжаются процедуры по оформлению документов. Однако они затягиваются из-за отсутствия средств и расследования касательно одной из подрядных организаций.

Зеленский отметил, что обычно при строительстве инфраструктурных объектов есть много проблемных моментов и преднамеренных затяжек, однако Херсонской облгосадминистрации удается строить большинство объектов согласно графику.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что уже подготовлен и зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет Украины, где предусмотрено 300 млн грн субвенций Херсонской области.