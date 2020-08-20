"Энергоатом" и Н2 подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн, "Укргидроэнерго" – по заводу производства водорода

Врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и компания "Н2" подписали меморандум о сотрудничестве относительно строительства возле Запорожской АЭС вычислительного дата-центра, сообщила пресс-служба НАЭК в четверг.

Согласно сообщению пресс-службы, дата-центр станет одним из крупнейших в Европе, а объем инвестиций составит $700 млн.

В пресс-службе уточнили, что подписание документа состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Запорожскую область.

В свою очередь ЧАО "Укргидроэнерго" сообщило о подписании в ходе этого же визита президента меморандума о сотрудничестве с ООО "Н2" при строительства завода электролизного производства водорода.

Ожидаемое привлечение инвестиций в проект может составить около EUR 300 млн. Сотрудничество предполагает "строительство производственных мощностей с постоянным потреблением электроэнергии".

Как сообщалось, Зеленскому во время его рабочей поездки 19 августа в Запорожье представлен план мероприятий по реализации стратегии развития Запорожской области на период до 2027 года, который предусматривает, в частности, строительство дата-центров.

Во время встречи в начале августа с врио министра энергетики Ольгой Буславец директор ООО "Н2" Андрей Жовнер и СЕО Yom Capital Ltd Уолтер Комарек озвучили интерес к строительству в Украине водородного завода и дата-центра.

Инвесторов, в частности, интересует южный регион Украины, где наблюдается значительный профицит электроэнергии, сотрудничество с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Бенефициаром ООО "Н2" (Киев), с уставным капиталом 1 тыс. грн, до 8 августа 2020 года был указан Вадим Чижиковский, на сегодня – ЧАО "Компания по управлению активами "Славутич-Инвест" (Запорожье).

Согласно декларациям Вадима Чижиковского, в 2017 году он претендовал на должность члена Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и первого замглавы Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, в 2020 году - на службу по контракту в Службе безопасности Украины (СБУ). В декларации за 2019 год указано, что он, в частности, работал директорам в ЧАО "Азовэнергомаш", где его сменил Жовнер, и замдиректора у Жовнера в ООО "Азовпроминвест".

До прихода в бизнес Жовнер и Чижиковский работали сотрудниками в прокуратуре.