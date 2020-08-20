Инвестиции

14:30 20.08.2020

На ближайшие 4 года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов Украины - Ткаченко

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На ближайшие 4 года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов Украины - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявляет, что на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов страны.

"На осуществление программ на ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн", - сказал Ткаченко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он отметил, что речь идет не только о реставрации и реконструкции данных объектов, но и о строительстве новых сопутствующих сооружений, и о создании Центров культурных услуг. В частности, трансформация клубов и библиотек в современные центры.

По словам министра в сфере Минкультуры находится 130 тыс. недвижимых объектов, 80% из которых требуют срочной реставрации.

"Наша идея относительно реконструкции и реставрации – это не просто сохранить объекты, а наполнить их новыми смыслами", - подчеркнул Ткаченко.

Теги: #ткаченко #минкультуры #реконструкция #реставрация
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