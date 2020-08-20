Инвестиции

11:36 20.08.2020

"Энергоатом" и "Н2" подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн

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"Энергоатом" и "Н2" подписали меморандум о строительстве дата-центра возле ЗАЭС с объемом инвестиций в $700 млн

Врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и компания "Н2" подписали меморандум о сотрудничестве относительно строительства возле Запорожской АЭС вычислительного дата- центра, сообщила пресс-служба НАЭК в четверг.

Согласно сообщению пресс-службы, дата-центр станет одним из самых больших в Европе, а объем инвестиций составит $700 млн.

В пресс-службе уточнили, что подписание документа состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время его рабочей поездки в Запорожскую область.

Как сообщалось, Зеленскому во время его рабочей поездки 19 августа в Запорожье представлен план мероприятий по реализации Стратегии развития Запорожской области на период до 2027 года, который предусматривает, в частности, строительство дата-центров.

Во время встречи в начале августа с врио министра энергетики Ольгой Буславец директор ООО "Н2" Андрей Жовнер и СЕО Yom Capital Ltd Уолтер Комарек озвучили интерес к строительству в Украине водородного завода и дата-центра.

Инвесторов, в частности, интересует южный регион Украины, где наблюдается значительный профицит электроэнергии, сотрудничество с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Теги: #дата_центр #инвестиции #запорожская_аэс #энергоатом
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