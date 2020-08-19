Рыночная стоимость Apple впервые превысила $2 трлн

Apple Inc. стала первой публичной компанией США, капитализация которой превысила отметку в $2 трлн.

Акции Apple в ходе торгов достигали отметки $468,09. По данным на 18:50 КСК, цена бумаг составляла $466,81.

Два года назад рыночная стоимость компании впервые поднялась выше $1 трлн - здесь Apple тоже стала первой.

С начала текущего года акции Apple подорожали на 60%. Бумаги компании должны завершить торги в среду на уровне $467,77 и выше, чтобы капитализация компании превысила отметку в $2 трлн на закрытие рынка, пишет MarketWatch.

Акции Apple резко подешевели в феврале-марте из-за пандемии коронавирусной инфекции и достигли локального минимума 23 марта, после чего возобновили рост. Их стоимость с тех пор увеличилась вдвое.

Спрос на устройства Apple, в том числе, на iPhone, остается устойчивым, несмотря на опасения, что он мог снизиться в период, когда миллионы американцев вынуждены работать из дома из-за пандемии.

Увеличившаяся зависимость потребителей от технологий поддерживает рост бизнеса Apple и остальных крупных интернет-компаний, включая Amazon.com Inc., в период пандемии, пишет The Wall Street Journal. В то же время, другие сферы бизнеса - от энергетики до туризма - несут серьезные потери из-за падения спроса на многие услуги в результате кризиса, вызванного коронавирусом, что уже спровоцировало волну банкротств.

Технологический сектор является одним из немногих, который, как ожидается, будет расти в ближайшие годы, отмечают эксперты.

Тот факт, что капитализация Apple превысила отметку в $2 трлн, является заслугой главного исполнительного директора компании Тима Кука, сменившего на этом посту основателя Apple Стива Джобса в 2011 году. Кук расширил присутствие Apple в Китае, а также сделал ставку на развитие различных сервисов.

Даже в период пандемии компания смогла увеличить продажи: ее выручка по итогам третьего финансового квартала, завершившегося 27 июня текущего года, увеличилась на 11%, составив около $60 млрд.

Эксперты ожидают, что к Apple в клубе компаний с капитализацией выше $2 трлн в скором времени могут присоединиться и другие технологические компании - Amazon и Microsoft Corp. Рыночная стоимость Amazon в настоящее время составляет $1,66 трлн, Microsoft - $1,6 трлн.