Ankura проконсультирует Мининфраструктуры по вопросам подготовки проектов ГЧП и концессий

Министерство инфраструктуры Украины совместно с европейскими партнерами продолжает осуществлять подготовку ряда проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

Согласно сообщению министерства на сайте, по инициативе Европейского банка реконструкции и развития для анализа институциональной способности Мининфраструктуры готовить и сопровождать проекты концессий и ГЧП. Кроме того, будут привлекаться профессиональные консультанты международной консалтинговой компании Ankura, которые осуществят анализ текущих планов относительно их подготовки и роль каждого из участников, организационной и функциональной структуры, размера необходимых финансовых ресурсов и т.п.

В результате такого исследования будут сформированы рекомендации, как лучше организовать эффективную и быструю подготовку качественных проектов ГЧП.

"Мы внедряем и готовы в дальнейшем внедрять перспективные проекты государственно-частного партнерства в морских портах Украины, ведь это не только новые инвестиции в развитие портов и их инфраструктуру, но улучшение и рост всей отрасли", - цитируется на сайте глава министерства Владислав Криклий.

Согласно сообщению, речь идет о проектах по развитию пассажирского комплекса Одесского порта, паромной переправы, первого и контейнерного терминалов порта "Черноморск", а также Бердянского морского торгового порта.

Криклий обсудил с представителями ЕБРР возможность оказания помощи в разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта на базе Бердянского морского торгового порта, подготовки предварительного ТЭО по проекту развития пассажирского комплекса Одесского порта и других потенциальных проектов.